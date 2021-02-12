هذه وصية الفنان علي حميدة قبل ربع ساعة من وفاته

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف عادل نافع، ابن شقيقة الفنان المصري الراحل علي حميدة، وصية خاله، التي تركها له قبل وفاته، قائلا: "نده عليا أنا وأمي قبل ما يموت بربع ساعة بالظبط".

وقال نافع، لجريدة "الوطن" المصرية، إن علي حميدة أوصاه برعاية والدته، وأن يكون بارا بها طوال حياته، وبمساعدة المحتاجين والمرضى، قائلا: "قال لي خلي بالك من الناس المريضة وساعدهم باللي تقدر عليه".

وأكد نافع أن علي حميدة لم يترك أي وصية أخرى، باستثناء شقيقته ومساعدة المرضى، موضحا: "وصاني بدول بس وبعد 10 دقايق كان توفى".

ونفى نافع ما تردد على مدار الساعات القليلة الماضية، بشأن وصية الفنان الراحل بدفنه في ضوء النهار، وألا يدفن ليلا قط، وذلك بعد استشعاره بقرب الرحيل، مؤكدا أن "هذا الكلام عار تماما عن الصحة، ولم يتحدث في ذلك الشأن إطلاقا".

وغيب الموت أمس الخميس، الفنان المصري، على حميدة، صاحب أغنية "لولاكي" الشهيرة، عن عمر ناهز الـ 55 عاما، بعد صراع مع المرض.