عمرو دياب يتفاعل مع رسالة شكر بلغة برايل

المصدر: البيان الإلكتروني

تلقَّى الفنان المصري عمرو دياب رسالة شكر كُتبت بلغة برايل للمكفوفين، متفاعلاً مع صاحبتها بالشكر والإعجاب.

ونشر عمرو، عبر حسابه الشخصي في "إنستغرام"، الرسالة التي وجَّهتها إليه الطفلة الكفيفة سارة أحمد حمدي، واصفاً إياها بأنها أجمل شكر تلقَّاه في حياته.

وحملت رسالة الطفلة، التي تتمتع بموهبة كبيرة في العزف على البيانو، كلمات إشادة عذبة تعبيراً عن الامتنان تجاه ما قدَّمه إليها "الهضبة" من الدعم، إذ جاء في نصها: "إهداء إلى عمرو دياب الهضبة.. أنا فرحانة قوي إن العزف على الأغنية عجبك، شكراً على الفيديو.. سارة أحمد حمدي".

من جهته ردّ المطرب المشهور على الرسالة، معلِّقاً: "ده أحلى شكر جالي في حياتي، تسلمي يا سارة يا موهوبة يا قمر".

كان الفنان عمرو دياب قد دعم سارة أخيراً بأن نشر مقطع فيديو لها وهي تعزف على البيانو أغنيته "يا أنا يا لأ" عبر حسابه في "إنستغرام"، قائلاً: "برافو يا سارة يا حبيبتي".