وفاة الفنان المصري علي حميدة بعد صراع طويل مع المرض

المصدر: البيان الإلكتروني

توفى الفنان المصري علي حميدة، صاحب أغنية لولاكي الشهيرة، عن عمر ناهز 73 عاما، بعد صراع مع المرض، بعدما تدهورت حالته الصحية إثر إصابته بورم في الرئتين، وتم نقله في ساعة مبكرة من اليوم الخميس إلى مستشفى مطروح العام، وفقا لليوم السابع.

وأكد مصدر طبي بمستشفى مطروح العام إنه جار إنهاء إجراءات تصاريح الدفن، تمهيدا لتشييع الجثمان إلى مثواه الأخير.

وأعلن ابن شقيقته، وفاته، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. وفاة الدكتور على حميدة، نسألكم الدعاء والثبات".