الفنانة هنا شيحة تكشف السر الذي يهدد صحتها

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت الفنانة المصرية هنا شيحة عن السر الذي يهدد صحتها، موضحةً أنها تعاني توتراً وحرماناً من النوم.

وقالت هنا، اليوم، عبر حسابها الشخصي في "إنستغرام": "لم آكل وظننت أنني زائدة في الوزن، وفي عام 2014 اعتقدت أنني لست نحيفة، وأردت أن أفقد المزيد من الوزن على الرغم من أن هذا كان وزني المثالي 56 كغم، أنا الآن أكثر بـ15 كيلو".

وأضافت، تعليقاً على مجموعة صور لها شاركتها مع متابعيها، أنها غير مستقرة أبداً مع نظامها الغذائي، مشيرةً إلى عوامل أخرى أثرت في صحتها بالسلب بسبب الحجر الصحي المنزلي وقلة الحركة.

وتابعت: "صحتي الآن مهددة بسبب الأكل غير الصحي والحرمان من النوم والتوتر، لذلك قررت أن أفعل شيئاً تجاه ما يحدث لي داخلياً، وأن أكون على دراية بعاداتي في الأكل وأعود لممارسة التمارين".

وأكدت أنها تتقبل نفسها بغض النظر عن أي شيء، ناصحةً الجميع بتقبل الذات والعمل على تطويرها.