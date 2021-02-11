رحيل الفنان المصري عباس منصور بعد صراع مع المرض

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية في مصر، وفاة الفنان عباس منصور، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بعد صراع مع المرض.

وكتب «مكرم»، قائلا: «الدوام لله رحل الفنان عباس منصور.. العزاء في ساحة مسجد الشهيد هشام بركات بمدينة نصر الساعة 8 ونصف صباحا»، وفق ما نقلت عنه صحيفة "الوطن" المصرية.

وبدأ الفنان عباس منصور نشاطه الفني في الثمانينيات، وقدم أدوارا في أعمال «رفاعة الطهطاوي»، العام 1985 و«عمر بن عبد العزيز»، 1995، و«الإمام الغزالي» 2012، كما ظهر في دور ضابط المباحث في فيلم «الكيت كات»، العام 1991.

وكانت آخر أعماله مسلسل الإمام الغزالي، الذي عرض في شهر رمضان العام 2012.