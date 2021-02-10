حقيقة اعتزال الفنان يحيى الفخراني

المصدر: البيان الإلكتروني

نفى مصدر مقرب من عائلة الفنان المصري يحيى الفخراني الشائعات التي تم تداولها خلال الساعات الماضية والتي تؤكد اعتزال الفنان الكبير.

وأكد المصدر وفقا لصحيفة الوطن أن الفخراني يصور في الوقت الحالي ولا يوجد أي نية للاعتزال لأنه محب للفن بدرجة كبيرة ومازال قادرا على العطاء في كل مجالاته، سواء في الدراما أو السينما أو حتى على خشبة المسرح، والتي كان يقف عليها منذ عدة أشهر بمسرحية «الملك لير» الذي أعادها مؤخرا ضمن مشروع «كايرو شو»، موضحا أنه كان سعيدا بهذه المسرحية لأنها من الأعمال المقربة إلى قلبه، وقال المصدر إن يحيى يركز في الوقت الحالي في المسلسل الخاص به في رمضان وصور جزءا كبيرا منه تمهيدا لرمضان المقبل.

وكانت صورة لتغريدة خاصة بالفنان يحيى الفخراني يعلن من خلالها اعتزاله الفن قائلا: «صباح الخير أنا يحيى الفخراني أعلن اعتزالي للفن بعد مسيرة كبيرة وممتعة؛ ويارب أكون قدرت أفرحكم»، قد انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي وأحدثت ضجة حول اعتزال الفنان الكبير.