للمرة الثالثة.. تأجيل خروج وائل الإبراشي من المستشفى

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت مصادر مقربة من الإعلامي المصري وائل الإبراشي، عن تأجيل خروجه من مستشفى زايد التخصصي، للمرة الثالثة على التوالي، رغم سلبية مسحة كورونا.

وقالت مصادر، لصحيفة الوطن»، إن الفريق الطبي المعالج نصح بتأجيل موعد الخروج لمدة أسبوعٍ جديد، ليظل وائل الإبراشي، تحت الملاحظة والمتابعة، مؤكدًا أنّ حالته شهدت تحسنًا كبيرًا، لاسيما عملية التنفس.

وأوضحت المصادر، أن الرئة كانت قد تأثرت سلبًا بسبب إصابته بفيروس كورونا، لكنها بدأت تستعيد عافيتها مجددًا خلال الآونة الأخيرة، لافتًا إلى احتمالية خروجه من المستشفى منتصف الأسبوع المقبل.