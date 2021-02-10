بالفيديو.. الفنانة المصرية يسرا تظهر لأول مرة بعد تعافيها من كورونا

المصدر: وكالات

حرصت النجمة المصرية يسرا في أول ظهر لها، عبر حسابها في "انستغرام"، منذ تعافيها من فيروس كورونا تقديم الثناء على فكرة الفنانة سماح أنور.

ووجهت من خلال مقطع فيديو رسالة إلى الفنانة سماح أنور قالت فيها: "حبيبتي وصديقة العمر الجدعة، والمشرفة دائما، ألف مبروك على تحقيق حلمك الكبير في مهرجان "أفلامها" حقيقي، فكرة عظيمة ومُشرفة أن يكون في مهرجان قائم بذاته مخصوص لمناقشة قضايا المرأة عن طريق دعم الأفلام القصيرة وسينما المرأة، فكرة من امرأة عظيمة لكل نساء وسيدات مصر العظيمات". بحسب "اليوم السابع" المصرية.

وتابعت: "شرف كبير ليا أن يكون انطلاقة المهرجان بدورته الأولى مهداة ليا، كل الدعم لصديقتي العظيمة سماح أنور وإن شاء الله يكون من أنجح المهرجانات الدولية".

وكانت إدارة مهرجان "أفلامها" السينمائي للأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة" أطلقت مؤتمراً صحفياً نهاية الشهر الماضي وتحديداً في الـ 24 من يناير، وذلك بحضور الفنانة سماح أنور، رئيس المهرجان، ولجنة التحكيم برئاسة مدير التصوير، كمال عبد العزيز، وعضوية الفنانة، درة، والكاتب، عبد الرحيم كمال، والمخرج، أحمد عاطف.

وفي 25 ديسمبر الماضي، أصيبت يسرا بفيروس كورونا وخضعت للعزل المنزلي بإشراف الأطباء.

وطمأنت يسرا حينها متابعيها باستقرار حالتها الصحية، وشكرت كل من توجه لها بالسؤال عن صحتها.



