حلا شيحة تتلقى رسالة مؤثرة بعد زواجها من معز مسعود

المصدر: البيان الإلكتروني

وجهت الفنانة هنا شيحة رسالة حب مؤثرة لشقيقتها الفنانة المصرية، حلا شيحة، بعد عقد قرانها، مساء أول أمس الاثنين، على الداعية والمنتج معز مسعود.

وجاء في الرسالة والتي شاركتها هنا مع متابعيها على حسابها في "إنستغرام" : "تم عقد قران حبيبتي وأختي وروحي ونصفي الآخر حلا الجميلة قلبا وقالبا، على الذي اختاره قلبها وأيده عقلها، يا رب بارك لهما وبارك عليها واجمع بينهما في خير".

وأضافت هنا: "بحبك قوي يا حلولا .. النهارده من أسعد أيام حياتي، لأني شيفاكي مبسوطة. يا رب دايما مبسوطه بدعيلكوا ربنا يحفظكوا ويبعد عنكوا العين ويرضيكوا ويرضي عليكوا".

واحتفلت الفنانة حلا شيحة بزفافها على المنتج والداعية الإسلامي معز مسعود وذلك داخل أحد الفنادق النيلية، واقتصر الحضور على أسرتي العروسين ولم يتم توجيه أي دعوات لأصدقائهما، تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي تفرضها جائحة كورونا من منع التجمعات في المناسبات الاجتماعية.