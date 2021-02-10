بالصور.. ياسمين صبري في مستشفى "أبو الريش"

المصدر: البيان الإلكتروني

تبرعت الفنانة ياسمين صبري لمستشفى أبو الريش بمصر بمبلغ مالي وهدايا عينية للأطفال وسط حفاوة بالغة .

وزارت صبري المستشفى التعليمي للأطفال الكائن بالمنيرة، في مصر وسط استقبال حافل من قبل إدارة المستشفى، بقيادة الدكتورة منى الغمراوي مدير عام المستشفى، وعدد من أعضاء الطاقم الطبي والمسؤولين عن رعاية الأطفال من الفرق التمريضية.

وقدمت ياسمين صبري تبرعا ماليا للمستشفى لدعمها في مشوار علاج أطفال مصر بالمجان، مبدية سعادتها وفخرها بالأطفال الأبطال المقيمين بالمستشفى، وقدرتهم على الصمود ومواجهة المرض بكل شجاعة وابتسامة وفق موقع مصراوي.

ووزعت ياسمين الهدايا على الأطفال، وزارت في جولتها مقر المحاضرات التثقيفية التي تنظمها المستشفى للأطفال لتوعيتهم وتوعية آبائهم بمرض السكر وكيفية التعامل معه، وكيفية تحسين الحالة النفسية للأطفال خلال مرحلة محاربتهم لذلك المرض، ودعمهم معنويا خلال رحلة العلاج.