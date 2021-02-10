نجل عزت العلايلي ينتقد والده: «كبرياؤه كان أكبر من اللازم»

المصدر: البيان الإلكتروني

انتقد الدكتور محمود العلايلي، والده الفنان الراحل عزت العلايلي خلال لقاء في إحدى القنوات التلفزيونية المصرية، قائلاً إن كبرياء والدها كان أكبر من اللازم.

وقال العلايلي خلال حوار أجرته الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»، إن والده كان لديه عزة نفس بشكل أكبر من اللازم، مضيفاً: «على مدى الزمن كنت بتناقش مع والدي الراحل عن تقدم العمر والذي يرافقه في العادة نقص في المساحة على الساحة الفنية، لكن هذه النقاشات كانت تفضي دائمًا إلى أن والدي كان يرى أن مساحته موجودة، وأن الدور هو من سيطلبه، وأن مساحته محجوزة دائمًا، لأن الدور هو اللي بينادي صاحبه، وده كان نقاش بينا طول الوقت وكان بيقول لي دائمًا هتفضل لي مساحتي دائماً والدور المناسب لمرحلتي السنية».

وبرغم انتقاد والده، إلا أن محمود العلايلي نفى أن تكون الأضواء قد انسحبت عن والده في السنوات الأخيرة، قائلًا: «على الإطلاق لم تنسحب الأضواء عنه، حيث إنه أدى أدوارًا مهمة وتم تكريمه». وفقاً لصحيفة "المصري اليوم".

وأشار إلى أن أوجه الاختلاف بينهما في أثناء النقاش كانت دائمًا تتعلق بوجهات نظر سياسية، كون الراحل ينتمي إلى جيل مختلف، متابعًا: «كان متأثرًا بأمور كثيرة في حياته الطويلة فنيًا وسياسيًا، بما أثر على وجهة نظره، مثل القومية العربية، ورغم الاختلاف في وجهات النظر، إلا أن النقاش دائمًا كان يفضي إلى احترام وجهات النظر».