وفاة الإعلامي اليمني صلاح مخارش إثر أزمة صحة

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي مساء اليوم الثلاثاء الإعلامي اليمني صلاح مخارش بعد وعكة صحية ألمت به مؤخراً.

وكان مخارش يعاني من أزمة صحية قبل أسبوع، وأجرى عملية قسطرة لفتح شريان مغلق وتركيب دعامتين ومحاولة علاج لتعب عضلة القلب وتنظيم مستقبلي للتغذية، بحسب تغريدة له قبل أيام.

وكانت آخر تغريدة، غرد بها الإعلامي الراحل، قبل ساعات قليلة، عن مسبار الأمل الإماراتي الذي يصل إلى المريخ.

وعرف «مخارش» بخبراته الإعلامية الواسعة، فعمل قبل وفاته مستشارا في قناة «الغد المشرق اليمنية»، وسبق له العمل الصحفي في المملكة العربية السعودية، بمشوار مهني حافل بدأه بالعمل بجريدة الجزيرة في الرياض العام 1987، إلى أن انتقل إلى مكتب الجريدة نفسها بجدة العام 1995م.

كما كان الإعلامي الراحل، مسؤولا عن إذاعة «إم بي سي إف إم» منذ عام 2004، ويترأس أول مكتب لمجلة روتانا بجدة، وأبرز مؤسسي قناة «روتانا» ببدء انطلاقتها في العام 2005، كما تميز باكتشاف عدد من الفنانين ونجوم الفن وأبرزهم: «مشاعل وعبدالهادي حسين وعبدالسلام سالم».