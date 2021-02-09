بعد تهديده بالانتحار.. الفنان شريف دسوقي يكشف موعد اعتزاله

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الفنان المصري شريف دسوقي عن موعد اعتزاله التمثيل، موضحاً أنه سيُقدم على هذا القرار مطلع شهر يناير عام 2025.

وقال دسوقي، الذي هدَّد بالانتحار منذ 3 أيام بسبب مشكلة بينه وبين منتج فيلم "وقفة رجالة"، إن قراره اعتزال التمثيل سيكون نهائياً لا رجعة فيه، مؤكداً أنه لن يشارك في أي أعمال فنية بداية من هذا التاريخ.

وأضاف، بحسب ما ذكر موقع صحيفة "الوطن"، أن سبب اتخاذه هذا القرار المصيري في هذا التوقيت يرجع إلى إتاحة الفرصة لنفسه ولموهبته، وتفريغ الشحنات الفنية والشخصيات التي كوّنها في ذاكرته على مدار حياته، مشيراً إلى أن ذلك سيحقق له الراحة النفسية.

واستثنى من قراره هذا العمل مع عدد من المخرجين المحببين إلى قلبه إذا طلبوا منه ذلك، مسمياً 4 مخرجين في الساحة الفنية هم: كاملة أبو ذكري، وشريف عرفة، وأحمد الجندي، وأحمد نادر جلال.

وذكر أنه لم يُحدّد خطوته الجديدة بعد اعتزال التمثيل، وإن كان سيمتهن وظيفة متعلقة بالفن أو غير ذلك.

كان الفنان شريف دسوقي هدَّد بالانتحار في ميدان عام، مطالباً نقيب الممثلين في مصر الدكتور أشرف زكي بالوقوف إلى جانبه وحل مشكلته، خلال أزمة نشبت أثناء تصوير فيلمه الجديد "وقفة رجالة"، الذي يؤدي فيه أدوار البطولة الفنانون سيد رجب، وبيومي فؤاد، وماجد الكدواني.