بعد تعرُّضها لأزمة تنفس.. الفنانة فريدة سيف النصر تكشف حالتها الصحية

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت الفنانة المصرية فريدة سيف النصر حالتها الصحية بعد تعرضها لأزمة تنفس شديدة خلال الفترة الأخيرة.

وقالت فريدة، عبر حسابها في موقع "فيسبوك" : "الحمد لله، أزمة تنفس بلا أسباب".

وأضافت أنها تجاوزت الأزمة بفضل قراءة القرآن، مؤكدةً قوة عزيمتها وشدتها في أصعب الظروف.

كان آخر ظهور للفنانة فريدة سيف النصر في مسلسل "الفتوة" مع النجم ياسر جلال، الذي عُرض في شهر رمضان الماضي، وحقق نجاحاً جماهيرياً، وشارك في بطولته النجوم: مي عمر، ونجلاء بدر، وأحمد صلاح حسني، ورياض الخولي، والمسلسل من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.