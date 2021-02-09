وفاة الإذاعي المصري الكبير صالح مهران

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي، اليوم، أحد رواد الإذاعة المصرية، الإذاعي الكبير صالح مهران، الذي شارك في تغطية أحداث مهمة من بينها حرب أكتوبر عام 1973.

وأعلنت ابنته الإذاعية أميمة مهران، اليوم، عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك"، وفاة والدها بعد صراع مع المرض.

والإذاعي صالح مهران هو من مواليد 5 سبتمبر 1937 بمحافظة القاهرة، وأصبح مذيعاً في الإذاعة المصرية في يناير 1961، وتعلم على يد الإذاعي عبد الوهاب يوسف.

كانت أول نشرة قدمها بصوته في رمضان 1962 مع الإذاعي الكبير فاروق شوشة، وتدرج في المناصب إلى أن أصبح مديراً عاماً للتخطيط الموسيقي والغنائي في 1991، وتولى منصب مدير الإدارة المركزية لتلفزيون الإسماعيلية.