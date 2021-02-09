حلا شيحة ترتدي الحجاب خلال عقد قرانها

المصدر: البيان الإلكتروني

شاركت الفنانة حلا شيحة صورا من عقد قرانها مساء أمس الاثنين بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، على الداعية الإسلامي معز مسعود، عبر حسابها بموقع "إنستغرام".

وظهرت حلا شيحة بالحجاب، عبر حسابها بموقع "إنستغرام"، وقالت: "اليوم الحمد لله احتفلت بعقد قراني وسط أسرتي الكريمة وأسرة زوجي الكريمة، وحبيت أشارككم لحظات فرحتنا".

وكانت بدأت قصة حب حلا شيحة ومعز مسعود منذ عدة أشهر، وطالت الأقاويل حلا وقتها ولكن لم تعلق حلا شيحة بالإيجاب أو بالنفي، لكن قصة حبهما ظهرت يوم 13 يونيو عندما نشر الداعية معز مسعود، عبر حسابه "إنستغرام"، صورة له ممسكا جيتارًا، لنجد حلا شيحة تعلق قائلة: "هاى معز مين واخد الصورة"، ليرد عليها معز: "شخص مهم أوى"، وفق "اليوم السابع".

وفى يوم 2 ديسمبر الماضي وبعد فترة من الشائعات والأخبار عن ارتباطهما، أعلنت النجمة حلا شيحة عن علاقتها مع الداعية الإسلامي معز مسعود، عبر حسابها بموقع "إنستغرام"، بعد إهدائه لها أغنية بصوته بعنوان "المقاتل"، حيث قال "لقد سجلت أغنيتي التى كتبتها العام 2007 وهي إهداء لكى يا فتاة.. رحلتنا واحدة بعيدون عن الجميع الآن".

وقامت حلا بإعادة نشر الأغنية، معلقة عليها "أشعر بكل كلمة في أغنيتك.. نعم رحلتنا واحدة وأنا فخورة أنك كرستها لي.. لديك الكثير لتقدمه.. لا يمكنني الانتظار لرؤية كل شيء".

وقد أثارت حلا شيحة ومعز مسعود جدلا بشأن علاقتهما وقصة الحب التي جمعتهما بدون مقدمات، خاصة أنهما شوهدا أكثر من مرة في عدة أماكن عامة وتسربت لهما مجموعة صور.