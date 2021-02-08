رشوان توفيق يكشف سبب منع خالد النبوي له من حضور جنازة عزت العلايلي

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الفنان المصري الكبير رشوان توفيق، عن سبب منعه من حضور جنازة الفنان القدير الراحل عزت العلايلي منذ يومين.

وأكد توفيق أنه ذهب لحضور الجنازة، وبالفعل وصل المستشفى الذي خرج منه الجثمان، استعدادا للدفن في مقابر العلايلي بطريق الفيوم.

وقال إن الفنان خالد النبوي، أصر أن يعود إلى منزله ومنعه من الذهاب إلى المقابر، نظرا لطول المسافة وصعوبة ذلك عليه، مضيفا أن النبوي ظل متواصلا معه عبر الهاتف، حتى اطمئن أن عاد إلى المنزل.

وأعرب توفيق، عن حزنه الشديد لرحيل صديق عمره الفنان عزت العلايلي، حيث تلقى الخبر الساعة الحادية عشرة صباحا تقريبا، ولم يصدق الخبر حينما أبلغه أحد الصحفيين.

وكشف عن آخر مكالمة هاتفية بينه وبين الفنان عزت العلايلي، والتي كانت منذ يومين، حيث تحدثا معا على مدار يومين متتاليين، وقال رشوان: "أنا وعزت نتحدث في الأسبوع 3 أو 4 مرات للاطمئنان على بعضنا البعض، وآخر مكالمة كانت أول أمس وكان في المنزل ولم يعان من أي أزمة صحية، وتناولنا استرجاع الذكريات، كان لنا صديق مشترك ممثل اسمه عادل بدر الدين، عمل مع عزت في السينما ومعي في المسرح، وتناولت المكالمة كثيرا من الضحك والحديث حول مغامرات عادل معه في السينما ومعي في المسرح".

وكان الفنان المصري القدير عزت العلايلي قد توفي يوم الجمعة الماضي، عن عمر يناهز 86 عاما، بعد مشوار فني تنوع بين السينما والمسرح والدراما التلفزيونية.