دنيا بطمة تكشف سبب سجن شقيقتها

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت الفنانة المغربية دنيا بطمة في برنامج "من غير إنسان" أنها تعلمت كثيرا من الأخطاء التي ارتكبتها في حياتها الشخصية، مضيفة أنها تعرضت للأذى، وأن بعض الأشخاص لم يتمكنوا من الوصول إليها فتعرضوا لشقيقتها ابتسام التي سجنت على ذمة قضية حمزة مون بيبي.

وتأثرت بطمة وانهمرت دموعها عند سؤالها عن شقيقتها التي تقبع في السجن بعد إثبات تورطها في القضية، مشيرةً إلى أن ابتسام هي أغلى عندها من نفسها وأن حقها عند الله سبحانه وتعالى وقالت: «ابتسام هي محل النفس واللي ما قدرش يقيسني قدر يقيس ابتسام».

يذكر أن محكمة الاستئناف في مدينة مراكش، قضت في وقت سابق بالسجن النافذ في حق المطربة المغربية دنيا بطمة لمدة 12 شهرا، وذلك على خلفية متابعتها في قضية ابتزاز المشاهير التي تعرف إعلاميا بـ"حمزة مون بيبي".

وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش قد قضت، في 30 يوليو 2020، بالسجن 8 أشهرا حبسا نافذا في حق بطمة، قبل أن تصدر استئنافية مراكش، حكمها بإضافة 4 أشهر نافذة، لتصل المدة السجنية النافذة لـ12 شهرا.

وتم إصدار هذا الحكم في حق دنيا بطمة، في إطار متابعتها بتهم المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام، وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته.