أسرة الراحل عزت العلايلي تكشف حقيقة طرد محمد رمضان من العزاء

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت أسرة الفنان المصري الراحل عزت العلايلي على حقيقة أنباء طرد الفنان محمد رمضان، من عزاء المتوفي، وتعدي نجله محمود العلايلي عليه بالضرب.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن محمود عزت العلايلي، إن: "محمد رمضان لم يحضر العزاء من الأساس وما قيل غير صحيح، وحتى لو جاء العزاء فلن تطرده أسرته"، مضيفا: "عمرنا ما نعمل حاجة زي كده، ومفيش خلاف أصلا علشان الناس تقول كده".

وكان الفنان الكبير عزت العلايلي قد هاجم محمد رمضان، قبل وفاته، على هامش تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ36، مؤكداً أنه لا يوجد في الفن ما يسمى نمبر وان، وأن محمد رمضان ما هو إلا مريض بالشهرة رغم أنه يتمتع بموهبة كبيرة.

فيما رد الفنان المصري محمد رمضان، على هجوم الفنان عزت العلايلي عليه، بعدما وصفه بأنه مريض شهرة. قائلا في تصريحات تلفزيونية: "عزت العلايلي يقول ما يريد، فهو أستاذنا، وله تاريخ كبير من الفن".