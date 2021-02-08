بالفيديو.. فتاة صينية تسرق الأضواء بعد تقليدها لعادل إمام في "شاهد مشافش حاجة"

سرقت فتاة صينية الأضواء وتصدر اسمها الترند على محركات البحث بعد ساعات قليلة من تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو لها وهي تقلد النجم المصري عادل إمام في مسرحيته الشهيرة "شاهد مشافش حاجة".

وحاولت الفتاة الصينية التي تدعى آسيا تقمص شخصية الفنان عادل إمام في احد مشاهد مسرحية "شاهد ما شافش حاجة" في المحكمة، إذ ظهرت في مكان شبيه بخشبة المسرح وهي ترتدي ملابس متطابقة مع الملابس التي ارتداها "الزعيم."

وقامت الفتاة بتقليد طريقة كلامه وتعابير وجهه بشكل ملفت حيث تحدثت بنفس الحوار مع حاجب المحكمة في المسرحية "برعي" والذي لعب دوره الممثل سامي جوهر، وفق "مجلة هي".

وأعربت الفتاة الصينية آسيا عن سعادتها بتقليد مشهد من مسرحية كلاسيكة للفنان عادل إمام، موضحة أنها تعرفت على عادل إمام عن طريق أحد أصدقائها الذي كان يتفاعل ويضحك مع مشاهده في أعماله الفنية. وحينما تعثرت في فهم جمله بادر صديقها بمحاولة لتقليده وتسهيل اللهجة المصرية ومن هنا بدأت تحب الطريقة التي يتميز بها الفنان عن بقية نجوم الكوميديا.

ولاقى الفيديو اهتمام الجمهور بشكل كبير إذ تناقلوه وأشادوا بموهبة الفتاة الصينية ومحاولتها للنطق باللغة العربية وحسن اختيارها لشخصية النجم الكوميدي عادل امام .