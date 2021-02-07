هل ترتدي حلا شيحة الحجاب وتعتزل الفن بعد زواجها من معز مسعود؟

أثارت الفنانة المصرية حلا شيحا، جدلًا واسعًا، خلال الساعات الماضية، بعد استعدادها لعقد قرانها من الداعية والمنتج معز مسعود، غداً الإثنين، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وأثيرت تساؤلات عدّة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن اعتزال حلا شيحة لمجال الفن مُجددًا، وعودتها للحجاب، وهو ما فعلته خلال زواجها من والد أبنائها الكندي يوسف هاريسون، والتي انفصلت عنه قبل شهور.

ومن جانبه، نفت مصادر مُقربة من أسرة حلا شيحا، بشأن ما أثير على مدار الساعات الماضية، باعتزالها المجال بعد زواجها من معز مسعود، مؤكدة أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة وفقا لصحيفة الوطن المصرية.

وأوضحت أن معز مسعود، لم يضع أي شروط لحلا شيحا، بشأن إتمام زواجهما، لاسيما وأنّ بينهما حالة من التوافق والتفاهم الكبيرة، كما أنه لم يُعارض وجودها في مجال الفن، لاسيما وأنها لم تُشارك في أعمال فنية مُثيرة للجدل أو مشاهد خارجة.

وتابعت المصادر، أنّ معز مسعود، له خبرة في مجال الإنتاج الفني، ويُقدم أعمال درامية تحظى باهتمامات الجمهور العربي وليس المصري فحسب، لافتة إلى احتمالية إنتاجه أعمالًا درامية لحلا شيحة خلال الفترة المُقبلة، وهو الأمر الذي حدث مع زوجته السابقة شيري عادل في مسلسل «السهام المارقة».