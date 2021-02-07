نجم توليوود الشهير "ماهيش بابو" يصور فيلماً في دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

تحولت حاضنة الأعمالin5 للإعلام في مدينة دبي للإنتاج، إلى موقع رئيسي لتصوير فيلم عالمي يشارك فيه ماهيش بابو، نجم أفلام السينما الهندية الناطقة بلغة التيلغو. وشوهد الممثل المعروف وهو يصور خلال يومين مشاهد من الفيلم في مواقع عدة ضمن مرافق واستديوهات in5.



وقد استفاد الممثل والمنتج الهندي والشخصية الإعلامية والخيرية البارزة، من أجمل شتاء في العالم الذي تتمتع به دبي والإمارات العربية المتحدة في هذه الفترة من السنة والوجهات الرائعة التي استُخدمت لتصوير أفلام هوليوود وبوليوود الضخمة في الأعوام الماضية، وذلك لتصوير عدد من مشاهد فيلمه الجديد.



وتعليقاً على مكانة إمارة دبي كوجهة رائدة لقطاع السينما، قال ماهيش بابو: "عندما بدأنا في إيجاد التصور البصري للفيلم، وضعنا بالاعتبار ضرورة توفر مواصفات معينة في أماكن التصوير، ولا بد من القول إننا كنا محظوظين جدا للتعاون مع حاضنة الأعمالin5 للإعلام لتصوير أحدث أفلامي، وأود الإعراب عن عميق تقديري لفريق in5 بأكمله لسماحهم لنا بالتصوير في هذا المكان المميز".



بدوره، قال ماجد السويدي، مدير عام مدينة دبي للإنتاج والمسؤول عن حاضنة الأعمال in5: "لطالما كانت دبي وجهة جذابة لإنتاج الأفلام المحلية والإقليمية والعالمية، خاصة وأنها تضم معالم معمارية بارزة وبعضاً من أعلى ناطحات السحاب في العالم إضافة إلى الأسواق التقليدية والمناظر الطبيعية الخلابة والشواطئ الساحرة والكثبان الرملية المدهشة والتي توفر تنوعاً هاماً يلهم جميع صناع الأفلام والمحتوى في المنطقة والعالم".



وأضاف: "وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية الاستباقية والإرشادات الحكومية، سررنا باستضافة ماهيش بابو وجميع أفراد طاقم تصويره في حاضنة الأعمالin5 للإعلام ضمن مدينة دبي للإنتاج، والتي توفر مرافق ومعدات حديثة لإنتاج جميع أنواع الأفلام، وتشكل وجهة ممتازة في قلب منظومة صناعة الأفلام والإعلام في الإمارة"



انطلقت حاضنة الأعمالin5 في العام 2013، ويقع مركز الإعلام التابع لها في مدينة دبي للإنتاج التي تعد وجهة مثالية للإعلاميين والمهنيين المستقلين ورواد الأعمال وتوفر فرصاً مميزة للتعاون في المشاريع الإعلامية والمساهمة في تعزيز مكانة مجتمع ريادة الأعمال في المجال الإعلامي. تم تجهيزin5 للإعلام باستديو إنتاج رئيسي واستديوهات صغيرة وأخرى لتسجيل الصوت وأقسام للمونتاج. وبإمكان صنّاع المحتوى والأفلام استخدام الغرف الخضراء لتصوير المؤثرات البصرية، إضافة إلى استخدام غرف الاجتماعات وغيرها ضمن باقات تنافسية.