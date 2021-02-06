فنان مصري يهدد بالانتحار في ميدان عام

المصدر: البيان الإلكتروني

هدَّد الفنان المصري شريف دسوقي بالانتحار في ميدان عام، مطالباً نقيب الممثلين في مصر الدكتور أشرف زكي بالوقوف إلى جانبه وحل مشكلته.

وقال دسوقي، بحسب ما ذكر موقع صحيفة "أخبار اليوم"، إن منتج فيلمه الأخير "وقفة رجالة"، أحمد الجنايني، ظلمه ولم يعطه أجره كاملاً مقابل الدور الذي قام به.

وأضاف نجم مسلسل "بـ100 وش" أنه طالب بالحصول على تعويض مادي عن إصابته في قدمه التي تعرض لها خلال تصوير أحد المشاهد.

وأردف صاحب شخصية "سبعبع" الكوميدية: "هقتل نفسي في ميدان عام، لو مختش حقي من أحمد الجنايني، ومش هجيب محامي يرفع لي قضية".

وتابع: "بناشد الدكتور أشرف زكي، وبقوله ابنك مهدور حقه يا سيادة النقيب".

على جانب آخر، لم يعلِّق المنتج أحمد الجنايني على الاتهامات الموجَّهة إليه من الممثل شريف دسوقي.

يُذكر أن الفنان شريف دسوقي شارك، خلال شهر رمضان الماضي، في مسلسل "بـ100 وش" الدرامي الكوميدي إلى جانب الفنانين آسر ياسين ونيلي كريم، ويُعرض له حالياً في دور السينما فيلمه الجديد "وقفة رجالة"، وهو من بطولة سيد رجب، وبيومي فؤاد، وماجد الكدواني.