منى السابر تكشف عن تطورات صادمة في أزمتها مع حلا الترك

المصدر: البيان الإلكتروني

عادت قضية الفنانة البحرينية حلا الترك ووالدتها منى السابر إلى الواجهة بسبب فيديو ظهرت فيه الأخيرة تتحدث فيه عن تطورات القضيه مع ابنتها.

وفاجئت منى السابر متابعيها بفيديو خرجت فيه وهي تبكي، معبرة عن صدمتها من تطور الأحداث، خاصة بعد أن طلبت ابنتها الحصانة للحماية منها.

ونشرت منى السابر فيديو في حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات، كشفت فيه عن أن حلا الترك طلبت من المحكمة، اليوم، الحصانة.

وقالت منى السابر في حديثها: "الأم مش بتفكر بطريقة عاطفية، بس بعد اللي شفته اليوم أحس إنه خلاص ما في أمل، لأنه أحس إني مو قادرة أصدق اللي قاعد يصير، أنا من أسبوعين جاتلي حلا، وباستنى وقالتلي ماما أنا مستحيل أن أتسبب في أذيتك، واليوم صدمت منها ومن موقفها ومن أقوالها".

وعبرت منى السابر عن صدمتها من طلب حلا الترك للحصانة قائلة: "للأسف، اللي صدمني، إن بنتي بتقول إنها تبغي حصانة، حصانة من من! من أمها، المشكلة إني حتى لما طلبت أن أجمع المبلغ، ما أعطوني موافقة، الناس قد إيش قادرة تساعدني، لكن ما عطوني موافقة أمنية إني أجمع المبلغ علشان أخلص من ها الموضوع.. مصدومة من كل شي عم بيصير".