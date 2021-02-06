حقيقة وفاة المفكر المغربي عبدالله العروي

المصدر: البيان الإلكتروني

نفى مصدر مسؤول بوزارة الثقافة المغربية أنباء تواردت مساء الجمعة، عن وفاة المؤرخ والمفكر المغربي، عبدالله العروي.

وقال المصدر في تصريح لـ“إرم نيوز“ إن الأمر لا يتعلق بالمفكر الكبير بل بشخص آخر يحمل نفس الاسم وكان يعمل بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي.

والعروي ناشر، ومفكر، ومؤرخ، ونشر منذ بداية الستينيات من القرن العشرين، ترجمات، ونصوصًا، ودراسات في عدد من المجلات المغربية، والعربية، والفرنسية، فصدر له العام 1967 كتاب ”الإيديولوجيا العربية المعاصرة“ بتقديم مكسيم رودنسون، وفي العام 1970 صدرت ترجمته العربية على يد محمد عيتاني عن دار الطليعة في بيروت، فشكل الكتاب انطلاق الحضور الواسع لعبدالله العروي في الثقافة العربية، كما أصبح محط اهتمام الباحثين والدارسين لشؤون الثقافة والتحديث في العالم العربي.