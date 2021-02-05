فيديو مؤثر للفنان عزت العلايلي قبل وفاته يتحدث فيه عن الموت

المصدر: البيان الإلكتروني

ظهر الفنان الراحل عزت العلايلي في فيديو مؤثر تحدث فيه عن الموت قبل أيام من رحيله.

ونشر موقع "اليوم السابع"،مقطع فيديو من لقاء خاص للفنان الراحل عزت العلايلي،​ تحدث فيه عن الموت قبل أيام من رحيله.

وقال الفنان الراحل فى اللقاء: "أعوذ بالله هذا قدر .. أنا مؤمن بالله ورسوله وكتابه والحمد لله رب العالمين، وأؤدي نسكي وصلاتي لله رب العالمين، وحجيت بيت الله أكثر من مرة، ومؤمن بقضاء الله وقدره ".

وأضاف: "الحمد لله مفيش حاجة بعملها نهى الله عنها سبحانه وتعالى أبدا .. أنا ملتزم التزاما ما بعده التزام .. لا أعصى الله سبحانه وتعالى .. محافظ على صلاتى وقيامي وسجودي وركوعي.. ده مهم جدا جدا ".

وتوفي اليوم الجمعة، الفنان القدير عزت العلايلي عن عمر ناهز الـ86 عاما، وستشيع جنازته من جامع المروة بجوار مستشفى دريم لاند.