هل توفي الفنان عزت العلايلي بفيروس كورونا؟

المصدر: البيان الإلكتروني

نفى الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، ما تردد عن إصابة النجم الراحل عزت العلايلي بفيروس كورونا.

ونقل موقع مصراوي عن زكي قوله إن وفاة الفنان عزت العلايلي طبيعية، ولم يصب بـ"كورونا" قبل وفاته.

وأوضح زكي أن الفنان الراحل توفي في منزله بعد معاناة من أمراض الشيخوخة، مضيفا أنه تواصل معه منذ يومين بالضبط، وكان في حالة صحية جيدة.

وبدأ عزت العلايلي مسيرته معد برامج تلفزيونية، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم "رسالة من امرأة مجهولة" عام 1962، والذي كان بمثابة بدايته السينمائية، ثم تعددت أعماله بعد ذلك بين السينما والتليفزيون.

وقدم العلايلي الكثير من الأدوار السينمائية، المهمة أبرزها: "الأرض، والاختيار" ليوسف شاهين، وفيلم: "السقا مات" للمخرج الراحل صلاح أبوسيف، كما قدم أدوارًا بارزة في التليفزيون كذلك.

يذكر أن آخر أعمال عزت العلايلي مسلسل: "قيد عائلي" الذي قدمه العام الماضي، وجسد فيه دور كامل الخولي، وشاركته في البطولة ميرفت أمين وغيرها من الفنانين.