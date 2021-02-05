مصر.. وفاة الدكتور إبراهيم عبد العاطي عن عمر يناهز 74 عاماً

المصدر: البيان الإلكتروني

توفى صباح اليوم، الدكتور إبراهيم عبد العاطي عن عمر يناهز الـ 74 عاما، وسوف تقام الجنازة عصر اليوم فى مقابر الأسرة بمحافظة الإسكندرية شمال غرب مصر وستتلقى الأسرة العزاء فى الفقيد على المقابر.

ويقتصر العزاء على مراسم الدفن، حرصا على اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وفق صحف مصرية.

وقالت مصادر مقربة من العائلة، إن الراحل نقل إلى إحدى المستشفيات بعد تعرضه لأزمة قلبية، وأنه كان من المفترض أن يخضع إلى جراحة في القلب، إلا أنه توفي قبل العملية.