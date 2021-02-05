الكشف عن سبب وفاة الفنان عزت العلايلي

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف نقيب المهن التمثيلية في مصر الفنان أشرف زكي، سبب وفاة الفنان عزت العلايلي، صباح اليوم الجمعة.

وأوضح في تصريحات لجريدة "الوطن" المصرية، أن الفنان الراحل توفي في منزله بعد معاناة من أمراض الشيخوخة، مضيفا أنه تواصل معه منذ يومين بالضبط، وكان في حالة صحية جيدة.

وأوضح زكي، أن جنازة الفنان عزت العلايلي ستشيع من مسجد المروة بجوار مستشفى دريم لاند.

وقال محمود العلايلي، نجل الفنان الراحل عزت العلايلي، إن جنازة والده سيتم تشييعها عقب صلاة العصر من مسجد المروة في دريم لاند، بمدينة السادس من أكتوبر.

وتوفي فارس الدراما المصرية عزت العلايلي عن عمر ناهز 86 عاما بعدما أثرى الساحة الفنية على مدى نحو ستة عقود بأعمال سينمائية وتلفزيونية ومسرحية رسخت في وجدان أجيال من المشاهدين.

وقالت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم في بيان إن الراحل "له العديد من المواقف الوطنية التي تعد نموذجا للإخلاص للوطن والفن فأحبه واحترمه الملايين".

كما نعاه عدد من الفنانين المصريين عبر وسائل التواصل الاجتماعي منهم نبيل الحلفاوي ومحمد صبحي وإلهام شاهين ونرمين الفقي وكذلك التونسية هند صبري.

ولد العلايلي في سبتمبر 1934 وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960 إلا أنه بدأ العمل معدا للبرامج التلفزيونية قبل أن يحصل على أول فرصة بمجال التمثيل.

قدم خلال عشرات الأفلام التي عمل فيها مع كبار المخرجين منها (الاختيار) و(الأرض) و(إسكندرية ليه) مع يوسف شاهين و(التوت والنبوت) مع نيازي مصطفى و(بئر الخيانة) مع علي عبد الخالق و(المواطن مصري) مع صلاح أبو سيف و(الطريق إلى إيلات) مع إنعام محمد علي.

وفي مجال الدراما التلفزيونية قدم العديد من المسلسلات مثل (الشارع الجديد) و(حرس سلاح) و(موعد مع الوحوش) و(الجماعة) و(قيد عائلي).

وقال البيت الفني للمسرح في بيان إن العلايلي "قدم للمسرح مجموعة من المسرحيات الفارقة" منها (الإنسان الطيب) و(خيال الظل) و(العمر لحظة) و(تمر حنة) (أهلا يا بكوات) و(وداعا يا بكوات).

حصل على وسام العلوم والفنون عام 2014 وكرمه مهرجان دبي السينمائي في الإمارات عام 2015 كما أهداه مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط دورته السادسة والثلاثين في 2020.