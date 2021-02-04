حقيقة وفاة الفنانة حورية فرغلي

المصدر: البيان الإلكتروني

نفت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية في مصر، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول وفاة الفنانة حورية فرغلي.

وأكدت عنبر، المسؤولة عن الملف الصحي بالنقابة، في تصريحات نشرها موقع "مصراوي"، إن ما يتردد عبر وسائل التواصل حول وفاة حورية فرغلي، شائعات لا أساس لها من الصحة.

وطالبت نهال عنبر، من الجمهور الدعاء لحورية فرغلي، بالشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية، والعودة لبلدها بسلام.

يذكر أن، الفنانة حورية فرغلي، سافرت مؤخرًا إلى ولاية شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية، برفقة والدتها وشقيقها، للخضوع لعملية جراحية في الأنف.