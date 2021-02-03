تأييد سجن الفنانة سما المصري في قضية "الفيديوهات المخلَّة"

المصدر: البيان الإلكتروني

أيّد القضاء المصري سجن الفنانة سما المصري في القضية المعروفة إعلامياً بـ"الفيديوهات المخلَّة".

وقضت المحكمة الاقتصادية، اليوم، برفض الاستشكال المقدم من سما لوقف تنفيذ حكم حبسها سنتين في اتهامها بالإخلال بقيم المجتمع ونشر صور وفيديوهات مخلة بالمخالفة للقانون، وذلك بحسب ما ذكر موقع صحيفة "الشروق".

وبموجب الحكم، يستمر حبس سما المصري في القضية التي تعد الثانية التي تدان فيها، إذ تواجه حكماً آخر بالحبس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ وغرامة 100 جنيه، في اتهامها بالإخلال بقيم المجتمع ونشر صور وفيديوهات مخلة أيضاً.

وكانت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية قصت، في 16 نوفمبر الماضي، بتخفيف عقوبة حبس سما المصري من سنتين إلى سنة وتغريمها 100 جنيه بدلاً من 300 ألف جنيه، ووضعها تحت مراقبة الشرطة 3 سنوات.

وذكرت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن إدانة المتهمة سما المصري ثابتة بالأوراق، والأسباب كافية للتدليل على ثبوت التهمة في حقها.