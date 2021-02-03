حقيقة إصابة الإعلامية هالة سرحان بفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت الإعلامية المصرية هالة سرحان حقيقة ما تم تداوله من أنباء عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت سرحان، عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر": "‏الحمد لله أنا معنديش كورونا، وبصحة وعافية".

وأضافت: "أنا عادة لا أعلّق على إشاعات أو تعليقات وضيعة، وأقول: حسبي الله ونعم الوكيل، لكن أعوذ بالله في ناس مصممة تنشر إني عيانة".

يُذكر أن الإعلامية هالة سرحان قدمت عدداً من البرامج، من أهمها "ناس بوك" على فضائية "روتانا مصرية"، وبرنامج "هالة شو".