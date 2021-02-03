إهداء إلى محمد بن زايد.. عيضة المنهالي يقدم "شموخ العز"

المصدر: البيان الإلكتروني

قدم الفنان الإماراتي عيضة المنهالي أغنية حملت عنوان "شموخ العز"، أهداها إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

الأغنية من ألحان عيضة المنهالي وأشعار سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومن توزيع إبراهيم السويدي ومكس وماستر م. جاسم محمد.

وقد عرضت أغنية "شموخ العز" في موقع اليوتيوب من خلال فيديو ممنتج خصيصاً حمل لقطات متنوعة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد متضمنة كلمات الأغنية المعبرة بمحبة خالصة لصاحب السمو حفظه الله.