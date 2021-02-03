احتفاء جماهيري بألبوم أحلام الجديد

المصدر: دبي ـ غسان خروب

لم تكد تمر ساعات قليلة على إطلاق الفنانة الإماراتية أحلام لألبومها الجديد «فدوة عيونك»، حتى حظي باحتفاء لافت في مواقع التواصل الاجتماعي، محلقاً بها إلى سدة «الترند» في مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت انهالت فيه التبريكات على حسابها في موقع تويتر، فيما عبر جمهورها عن فرحته بتلقي الألبوم الذي كانت أحلام قد وصفته في وقت سابق بأنه سيكون «البوم من الطراز الرفيع»، لتؤكد من خلال كشفها عن أغنيات الألبوم، على وعدها الذي قطعته سابقاً بأنها ستكون هي من يعلن عن كافة تفاصيل «أحلام 2021»، الذي تعاونت فيه مع ثلة من الشعراء والأسماء اللامعة في الساحة الغنائية.

حملة

أحلام كانت قد شاركت جمهورها خلال حملتها الإعلانية للألبوم، مجموعة من بوسترات الألبوم، إضافة إلى أسماء الشعراء، الملحنين، والموزعين الذين تعاملت معهم، وقامت أيضاً بمشاركة كلمات الأغنيات، مع رسائل وعبارات منها لكل الشعراء والملحنين الذين تعاملت معهم في هذا الألبوم.

أحلام لم تكتفِ بالكشف عن تفاصيل أغنيات الجزء الأول من ألبومها «فدوة عيونك»، وإنما بدأت الترويج لكليبات الألبوم، وعلى رأسها أغنية «فدوة عيونك»، حيث قالت في تغريدة لها: «جمهوري الحبيب في كل مكان، انتظروا العرض الأول لكليبات ألبومي الجديد «فدوة عيونك» حصرياً على فن بوكس».

نجوم

الفنان عاصي الحلاني، كان من بين النجوم الذين شاطروا أحلام فرحتها بألبومها الجديد، حيث كتب عبر «تويتر»: «مبروك يا نجمة الأحلام.. ولا يوم عمحبتك بنلام.. يا جوهرة بالفن بتضلي.. ومزينة بصوتك الأنغام»، مضيفاً «ألف مبروك يا الغالية»، في حين غرد سالم الهندي، الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات بالقول: «أبارك من القلب للغالية الكبيرة أحلام، طرح الجزء الأول من ألبومها الرائع مع شركتنا الرائدة، متمنياً كل النجاح والتوفيق لها»، مشيراً إلى أن أحلام بذلت في الألبوم مجهوداً كبيراً يستحق الإشادة، متوجهاً بالشكر إلى كافة المشاركين فيه من شعراء وملحنين وموزعين وفريق عملها، فيما قالت الفنانة أنغام عبر تويتر: «سبحان من خلق خامة صوتك وحلاوتها وتميزها، عن أحلام أتحدث».

مضيفة: «مبروك ألف مبروك ألبومك يا حبيبتي»، أما الملحن ماجد المخيني، فقال: «أبارك للمبدعه العزيزة الغالية على قلوبنا أم فاهد، على هذا التنويع الفني والحس الراقي دائماً»، كما توجه بالتهنئة إلى إخوانه الشعراء والملحنين الذين شاركوا في هذا الألبوم.

بينما غردت الفنانة أصالة بالقول: «حقّاً مناضلة، بذلت مجهوداً بالتّأكيد فوق المعتادّ.. وحرصت على تقديم نفسها بأبهى صوره، أحترمُ ما تقدّمه لأنّها جريئة موهوبة ولا تتوانى عنّ إبهارنا دائماً بالجديد، هي الدّؤوبة المتجدّدة.. وإن اختلفتُ معها لا أختلف عليها لأنّها تعشق ما تقدّم وتُخلص له، إنّها أحلام».

حدود

ردود الأفعال لم تتوقف عند حدود نجوم الغناء، وإنما انسحبت أيضاً على مجموعة من الشعراء والملحنين، لا سيما أولئك الذين شاركوا في الألبوم، حيث بادر كل واحد منهم إلى الاحتفاء بالأغنيات التي قدموها لـ«فنانة العرب»، ومن بينهم الشاعر الإماراتي حسان العبيدلي، صاحب أغنية «ابن التراب»، وكذلك تركي آل الشيخ الذي قدم لها أغنية «الفرقا»، وقوس وجدل وغيرها.