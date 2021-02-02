بعد تكهنات السوشيال.. ما حقيقة صور عمرو دياب وعارضة الأزياء إنجي كيوان؟

المصدر: البيان الإلكتروني

انتشرت مؤخرا، على مواقع التواصل الاجتماعي، صور تجمع بين الفنان المصري عمرو دياب، وعارضة الأزياء إنجي كيوان.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بشائعات كثيرة حول علاقة عمرو دياب بإنجي كيوان، وازدادت هذه الضجة خلال الأيام الماضية، وزادت التكهنات، وسُردت قصص وروايات لا أساس لها من الصحة.

وأوضح مصدر مقرب من الفنان عمرو دياب أن الصور التي انتشرت بصحبة عارضة الأزياء إنجي كيوان، كانت ضمن أوديشن لإعلان بينها وبين الهضبة عمرو دياب، وفقا لليوم السابع.

وذكر المصدر أن الأوديشن عبارة عن بطلة تحلم بمقابلة الهضبة والتصوير معه، في قصة رومانسية ليتحقق حلمها على أرض الواقع، وهو ما تم تجسيده في مجموعة من الصور انتشرت على السوشيال ميديا، وهو ما جعل الجمهور يفهم بشكل خاطئ علاقة عمرو دياب بإنجي كيوان.

وأكد أن كل الروايات المتداولة منذ أمس وحتى الآن لا أساس لها من الصحة ولا علاقة لها بالقصة الحقيقية للصور.