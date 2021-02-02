الفنان عادل الفار يتماثل للشفاء

المصدر: البيان الإلكتروني

تحسَّنت الحالة الصحية للفنان الكوميدي، عادل الفار، اليوم، وغادر غرفة العناية المركزة إلى غرفة عادية بأحد المستشفيات في القاهرة.

كان الفار قد تعرض، أول من أمس، بحسب ما ذكر موقع صحيفة "الدستور"، لأزمة صحية مفاجئة لمعاناته من أزمة كبد شديدة، استدعت احتجازه داخل غرفة للعناية المركزة، فضلاً عن مروره بحالة نفسية سيئة منذ فترة طويلة، بعد تغيبه عن المشاركة في أي عمل فني خلال السنوات الماضية.

يُذكر أن الفنان عادل الفار بدأ مشواره الفني بتقديم المنولوجات وتقليد الفنانين والمشاهير، ثم اتجه إلى التمثيل، وشارك في العديد من الأعمال الفنية، ومنها أفلام "هيستريا"، و"فيلم هندي"، والرغبة"، ومن المسلسلات "الفتوة"، و"الكيف"، و"الكومي"، و"يوميات مصري".