ابنة الفنان عادل الفار توضح طبيعة مرضه

المصدر: البيان الإلكتروني

أوضحت ابنة الفنان المصري عادل الفار طبيعة مرض والدها، مبينةً تعرُّضه لشبه غيبوبة بسبب مشكلات في الكبد.

وكشفت عن استقرار حالته الصحية إثر نقله إلى مستشفى الكهرباء في ألماظة بالقاهرة.

وقالت، بحسب موقع صحيفة "الدستور"، إنه من المتوقع أن يُنقل الفنان الكوميدي عادل الفار غداً من العناية المركزة إلى غرفة عادية في المستشفى، وبعدها يعود إلى منزله بشكل طبيعي، مشيرةً إلى أن والدها بدأ في التحرك والتحدث بشكل شبه طبيعي.

وأكدت أن نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، تتواصل بشكل مستمر للاطمئنان على صحته منذ بداية الأزمة، معربةً عن شكرها لكل من وقف بجواره في هذه الأزمة.

يُذكر أن الفنان عادل الفار خرج في برنامج تلفزيوني مع الفنان إدوارد، متحدثاً عن عدم الاهتمام به من قِبل زملائه في الوسط الفني.