أصالة وشيرين تلتقيان جمهور «هلا بالمجاز» في 19 الجاري

المصدر: (الشارقة - البيان)

سيعيش عشّاق الغناء العربي ليلة لا تنسى مع حفل غنائيّ ساهر عنوانه الصوت الشجيّ والإحساس العالي، وضيوفه النجمتان أصالة نصري، وشيرين عبد الوهاب، وذلك يوم الجمعة 19 فبراير، في ثانية حفلات الموسم الجديد لأمسيات «هلا بالمجاز»، التي يستضيفها مسرح المجاز بالشارقة، الوجهة الثقافية والترفيهية المتكاملة والفريدة من نوعها في الإمارة.

وستقدم الفنانة أصالة لجمهورها الإماراتي والعربي خلال الحفل الذي يأتي برعاية إعلامية من إذاعة الرابعة، باقة من أجمل أغنياتها التي سجلت فيها علامة فارقة في سماء الغناء العربي، مثل «أكثر» و«خانة الذكريات»، و«آسفة».

وستنقل الفنانة شيرين عبد الوهاب جمهورها إلى سحر الكلمة واللحن في أجمل أغنياتها، حيث ستحيي صاحبة «حبه جنة»، و«على بالي»، الحفل بأغنياتها التي احتلت فيها قلوب محبيها وتركت لنفسها بصمة لافتة في ذاكرة الغناء العربي.