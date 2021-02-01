الفنانة هنا الزاهد ترتدي الحجاب

المصدر: البيان الإلكتروني

فاجأت الفنانة المصرية هنا الزاهد جمهورها بأحدث ظهور لها مرتديةً الحجاب ضمن شخصيات مسلسلها الجديد "حلوة الدنيا سكر".

وكشفت هنا عن شخصيتها من خلال فيديو لها على حسابها الشخصي عبر "إنستغرام"، قائلةً: "استنوا شخصية مريم من مسلسل حلوة الدنيا سكر قريباً".

والمسلسل مكوَّن من 9 حكايات منفصلة، وكل حكاية تدور في 5 حلقات بأبطال مختلفين، وترجع فكرته إلى الكاتب يسري الفخراني، وهو من إخراج خالد الحلفاوي.

ويشارك في قصصه المختلفة عدد من الفنانين وضيوف الشرف، منهم محمد كيلاني، ومحمود عبد المغني، ومحمد عادل، ومحمد الشرنوبي، وحنان سليمان، وجيلان علاء، وياسمين رحمي، وليلى عزالعرب، وبسنت النبراوي.