انقلاب سيارة نجم "يوميات ونيس" خلال حادث سير

المصدر: البيان الإلكتروني

تعرَّض نجم مسلسل "يوميات ونيس"، الفنان فادي خفاجة، لحادث مساء أمس، إذ انقلبت سيارته خلال السير في إحدى الطرق.

وطمأن الفنان الشاب جمهوره، مؤكداً أن حالته الصحية بخير، ومعرباً عن شكره الشديد لكل من دعموه في محنته.

وقال خفاجة، أمس، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك" :"اتقلبت بالعربية، الحمد لله".

وأضاف، مرفقاً صوراً لسيارته دون تحديد مكان الحادث: "الحمد لله أنا بخير، وألف شكر ليكو كلكم، قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله أنا بخير، ويا رب ماحد يشوف ولا يعيش اللحظة ديه".

يُذكر أن الفنان فادي خفاجة بدأ مسيرته الفنية في سن مبكرة، وشارك في بطولة العديد من الأعمال الفنية، محققاً شهرة واسعة من خلال دوره في أجزاء مسلسل "يوميات ونيس" مع الفنان محمد صبحي، وكان من المكرمين في حفل "50 سنة فن" الذي نظمه صبحي، وكرم فيه أكثر من 120 فناناً شاركوه مسيرته في المسرح والسينما والتلفزيون، وساهموا في رحلته على مدى نصف قرن.