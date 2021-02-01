أبو هشيمة وياسمين صبري يشعلان السوشيال ميديا

المصدر: البيان الإلكتروني

شاركت الفنانة المصرية ياسمين صبري جمهورها بصورة جديدة لها، وذلك من خلال خاصية الاستوري على حسابها الشخصي على "إنستغرام".

وظهرت ياسمين صبري في الصورة مع زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة مما أثار إعجاب متابعيها، وفقا لموقع صدى البلد.

وصادف يوم 21 من يناير، عيد ميلاد الفنانة ياسمين صبري، والتي أتمت عامها الـ 33، وتحرص على مشاركة جمهورها أحدث الصور والفيديوهات التي تبرز جمالها وأناقتها.

وتزوجت ياسمين صبري مرتين الأولى من زوجها محمد وهو أحد رجال الأعمال ولكنها لم تكشف عن أي تفاصيل أخرى عنه وانفصلت عنه بعد خمس سنوات زواج.

واحتفلت ياسمين صبري العام الماضي بزفافها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب فيروس كورونا المستجد.

واستطاعت ياسمين صبري أن تقدم عددا من الأعمال الفنية الجيدة في السينما والتليفزيون ولعل من أبرز أعمالها جحيم في الهند والديزل وفي الدراما مسلسلا جبل الحلال وفرصة تانية.