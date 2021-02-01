حقيقة وفاة الفنانة نادية العراقية

المصدر: البيان الإلكتروني

شارك أدهم محروس ابن الفنانة نادية عراقية على حسابه عبر فيسبوك. صورة تجمعه بوالدته نافياً خبر وفاتها.

وأرفق أدهم الصورة بالتعليق قائلاً: ” بسم الله الرحمن الرحيم" يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمٌ ۖوَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚوَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ".

وأضاف: "الحمد لله انا وأمي بخير ..شكرا لكل حد اهتم وكلمني .. فوق راسي".

وتابع، "طبعا اللي قال الخبر ده وساعد في نشره اقرأ الآيه كويس.. ربنا يهديك".

جدير بالذكر أنه تداول الأمس بعض رواد وسائل التواصل خبر وفاة الفنانة نادية العراقية وهو ما نفاه عزوز عادل عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية.

ونقل موقع مصراوي عن عزوز قوله أن الفنانة بصحة جيدة ومايتم تداوله عن وفاتها مجرد شائعة.