الكشف عن تفاصيل الحالة الصحية للفنان كريم محمود عبد العزيز

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف المنتج محمد محمود عبد العزيز تفاصيل الحالة الصحية لشقيقه الفنان كريم بعد نقله إلى أحد المستشفيات.

وكتب نجل الراحل محمود عبد العزيز، عبر "إنستغرام": "شكراً لكل اللي حاول يتصل للاطمئنان على كريم، وآسف إني مش عارف أرد على كل اتصالات ورسائل حضراتكم".

وأضاف: "الحمد لله كريم بخير، أزمة صدرية تنفسية شديدة شوية، الحمد لله على كل حال".

وكان الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز ذكر أن شقيقه يمرُّ بأزمة صحية دخل على أثرها أحد المستشفيات.

ونشر عبد العزيز عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، صورة لشقيقه مستلقياً على السرير داخل أحد المستشفيات، وعلَّق عليها: "الحمد لله على كل حال".

وينتظر الفنان كريم محمود عبد العزيز طرح فيلمه "موسى" في دور العرض السينمائي قريباً، الذي يشاركه بطولته النجوم: إياد نصار، وأسماء أبو اليزيد، ومحمود حافظ، وعبد الرحمن القليوبي، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي.