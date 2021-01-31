أصالة تقرر كتابة مذكراتها.. وتفاصيل لا تصدق

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت الفنانة أصالة عن البدء في كتابة مذكراتها بمساعدة إحدى الكاتبات الكبار، موضحة أنه من المقرر أن تضم عددا من تفاصيل حياتها.

وأوضحت الفنانة أصالة أن مذكراتها لم تسِئ إلى أحد، لكنها ترصد فيها التحولات الكثيرة التي مرت بها والشخصيات التي قابلتها في حياتها.

وذكرت الفنانة أصالة أن حياتها تستحق أن تتحول لفيلم هندي لأن التفاصيل التي تحتويها لا تصدق مثل الأفلام الهندية.

يذكر أنّ الفنانة أصالة والدة شام انفصلت عن زوجها المخرج طارق العريان.

وعلى هامش مشاركتها في الحفل الختامي لمهرجان الجونة السينمائي الرابع، أكدت الفنانة أصالة أن الظروف التي واجهتها خلال العمل على ألبومها الجديد "لا تستسلم" من المستحيل أن تتكرر طيلة حياتها، وفقا لصحيفة صدى البلد.

وأوضحت الفنانة أصالة نصري أنها بدأت العمل على الألبوم منذ بداية أزمة كورونا وخلال فترة الحظر، وذلك بعد انفصالها فورًا عن زوجها المخرج طارق العريان.

وكشفت الفنانة أصالة أنها كانت تعيش حالة من الألم والمعاناة والصدمة.

وقالت الفنانة أصالة "إن الألبوم بكل ظروفه مستحيل أن يتكرر في حياتي، الألبوم عملت عليه منذ بداية انتشار فيروس كورونا وبداية الحظر في مصر، وكانت هناك معاناة وكنت في أسوأ مراحل حياتي على الإطلاق".