حقيقة عودة حنان ترك للتمثيل

المصدر: البيان الإلكتروني

انتشرت العديد من الأخبار على مدار الأيام الماضية تفيد بعودة النجمة المعتزلة حنان ترك للتمثيل والأضواء من جديد، وأنها تواصل حاليًا قراءة عدة سيناريوهات لاختيار أحدها بحسب ما نشرته بعض المواقع الإخبارية.

عودتها للتمثيل مستحيلة

ونقلت صحيفة اليوم السابع عن صديقة مقربة من حنان ترك، والتى تربطها بها علاقة وطيدة منذ أن تركت الممثلة المعتزلة الحياة الفنية تمامًا، حيث يتلقى الاثنان الدروس الدينية وجلسات النقاش المستمرة معًا أن حنان تتواجد هذه الأيام فى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قررت الذهاب إلى هناك للاستقرار بلا عودة، ونقلت حياتها بالكامل هناك بصحبة أولادها وزوجها، نافية تماما عودتها للتمثيل.

وأضافت الصديقة المقربة للنجمة حنان ترك، أن الفنانة المعتزلة تعيش بصحبة أولادها مع أهل زوجها بالولايات المتحدة، نافية تماما عودة ترك للتمثيل وكذلك لمصر من الأساس خلال هذه السنوات، واصفة عودتها للتمثيل من جديد بالأمر المستحيل للغاية.

يذكر أن آخر تواجد للفنانة المعتزلة حنان ترك فى السينما كان من خلال فيلم "المصلحة"، من بطولة النجمين أحمد السقا وأحمد عز، وفى الدراما التليفزيونية كان من خلال مسلسل "أخت تريز"، والعملان كانا عام 2012.