المخرج خالد يوسف يعلن إصابته بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن النائب البرلماني السابق والمخرج المصري خالد يوسف، إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقًا لنتيجة التحاليل التي أجراها، لافتًا إلى أنه رغم الإصابة بالفيروس التاجى، لكنه لا يشعر بأي أعراض مرضية.

وكتب خالد يوسف عبر حسابة الشخصى على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك، "استلمت الآن نتيجة فحص كورونا ..الحمد لله الذي لا يحمد علي مكروه سواه.. قعدت أنأ علي نفسي إني طول الوقت على سفر ولم أصب بكورونا.. وأديني بعد طول صمود أصبت بالفيروس.. والحمد لله لا أشعر بأي أعراض من اللي بيقولوا عليه.. دعواتكم ان تمر بسلام".

وطالب المخرج خالد يوسف، متابعيه بالدعاء لشقيقه الذى أصيب أيضًا بفيروس كورونا، والذى ما زالت حالته حرجة، حيث كتب :"دعواتكم لشقيقي الذي مازالت حالته حرجة".

ويشار إلى أن مصادر، كانت قد كشفت قبل أيام، عن عودة النائب البرلمانى السابق والمخرج الكبير خالد يوسف، قريبا إلى مصر، بعد سنوات قضاها خارج البلاد.

وكشفت مصادر قضائية أن النائب البرلمانى السابق والمخرج الكبير خالد يوسف ليس عليه أى قضايا، وأن موقفه القانونى سليم تماما، ويتمتع بكافة حقوقه كمواطن فى التنقل والسفر من مكان إلى آخر، لافتة أنه يستطيع دخول البلاد فى أى وقت، كونه غير مطلوب على ذمة أى قضايا.

كان المخرج الكبير خالد يوسف سافر فى وقت سابق خارج البلاد، ليعيش لفترة خارج مصر مع زوجته الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلى.

وعلى جانب آخر، كان الإعلامى عمرو أديب، قد أشار فى حلقته، أمس السبت، إلى عودة المخرج خالد يوسف للبلاد مرة أخرى خلال الأيام القادمة، قائلا: "خالد يوسف الراجل اللى من الناس اللى كانوا معانا واللى صور المظاهرات بتاعته 30 يونيو.. وراجل فى نسيج الثورة وتحدى الإخوان معانا.. وكان ضمن المعارضة الوطنية بالبرلمان".

وأضاف خلال برنامجه الحكاية المذاع على قناة أم بى سى مصر،: " أنا مش أستاذ تاريخ.. لكن ده إللي بيحصل في ثورات العالم.. وثورة يونيو كانت أهدافها واضحة واتحققت.. وخالد يوسف من أحب الشخصيات.. وهو من 30 يونيو إلى قدروا يتخلصوا من جماعة الإخوان المسلمين" وفق اليوم السابع.

وتابع عمرو أديب: " خالد يوسف دخل مجلس النواب وكان فى تكتل 25/30 وكان معارضة وطنية.. والراجل ولا كان معارضة تروح تقبض من برا أو يعارض من الخارج.. وخالد له أراء واضحة.. ونتفق أو نختلف بس عاوزين نعرف نستوعب هذا الأمر".