مكالمة هاتفية من عادل إمام تغيّر حياة فنان

المصدر: البيان الإلكتروني

أزاح الفنان المصري ماجد الكدواني الستار عن سر في ذكرياته القديمة يتعلَّق بمكالمة هاتفية تلقَّاها من الفنان الكبير عادل إمام.

وقال الكدواني، خلال لقائه على شاشة قناة "أون إي"، إن تلك المكالمة غيَّرت حياته وأعطته درساً كبيراً، بالرغم من أنه لم يسبق له العمل مع "الزعيم".

وأضاف: "أيام فيلم (جاي في السريع)، كان في صعوبات في نزوله، والفيلم كان جايلي بعد وفاة أمي، والفيلم أصلاً كان جايلي في المستشفى، وكنت بحارب مع ماما، وكان في 2004، ونزل الفيلم في 2005، لأنه واجه صعوبات إنتاجية مكنتش أعرفها".

وتابع: "كنت قاعد في البيت لوحدي وباصص للسقف، فلقيت التليفون بيرن في حالة السرحان دي من رقم غريب، وأنا متعود مردش على أرقام غريبة، لكن حاجة جوايا قالتلي رد"، موضحاً أن عادل إمام نصحه بعدم التفكير كثيراً، قائلاً له: "ركز مع نفسك بس ومثل وسيب السوق يحطك في المكان اللي يحطك فيه".

يُذكر أن ماجد الكدواني يُعرض له حالياً، "وقفة رجالة"، ويشاركه البطولة بيومي فؤاد، وسيد رجب، ومحمد سلام، وأمينة خليل، وشريف دسوقي، والفيلم من إخراج أحمد الجندي، وتأليف هيثم دبور.