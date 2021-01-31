حقيقة خلاف محمد رمضان وسمية الخشاب

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت سلسلة تعليقات بين الفنانين محمد رمضان وسمية الخشاب على صورة نشرها النجم المصري على حسابه في "إنستغرام" حقيقة الأنباء عن وجود خلاف بينهما.

ونشر محمد رمضان صورة جمعته مع الطفل الذي جسد دوره في كليب "مصباح علاء الدين"، حيث علقت النجمة المصرية سمية الخشاب على الصورة بعدة وجوه مبتسمة.

وبدوره، رد رمضان على تعليق سمية الخشاب: "موسى مشتاق لك" (الطفل الذي مثَّل دور طفولة محمد رمضان)، وردت الخشاب على التعليق بتعليق آخر وكتبت: "مسافة السكة".

وبحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية، توضح سلسلة التعليقات الودية بين النجمين المصريين عدم وجود أي خلاف بعد الشائعات التي تم تداولها أخيراً حول وجود خلاف بينهما نشب خلال تصوير مسلسل "موسى".

كان الفنان محمد رمضان طرح، قبل أيام، كليب جديداً له بعنوان "مصباح علاء الدين"، وظهر خلاله طفل قدّم شخصية الفنان المصري في مرحلة الطفولة يُدعى منذر مهران.