أحدث صورة للفنان علي حميدة من المستشفى

المصدر: البيان الإلكتروني

أطل الفنان المصري علي حميدة، أول من أمس، على جمهوره ومحبيه من مستشفى معهد ناصر حيث يتلقى العلاج.

وشارك ابن شقيقة الفنان المصري، عادل نافع، أحدث صورة لخاله عبر حسابه على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي.

وأرفق نافع تعليقاً مع الصورة قال فيه: "نحمد الله على نعمة الحب الصادق من جمهوره وأحبابه، شهادة أمام الله لم أجد حباً بهذه الطريقة، والله أنتم العائلة".

وأضاف أنه يقيم مع خاله في المستشفى، مؤكداً أنه سيعلن أي تطورات جديدة بشأن حالته الصحية.

كانت وزارة الصحة المصرية، أصدرت توجيهاً عاجلاً بعلاج المطرب علي حميدة على نفقة الدولة بعد تدهور حالته الصحية.

وجاء القرار بعدما شكا حميدة من عدم قدرته على العلاج لسوء ظروفه المالية، إذ يعاني حميدة من حصوة في المرارة أدت إلى انسداد ومضاعفات صحية في القولون.

يُذكر أن علي حميدة حقق شهرة كبيرة في العالم العربي من أدائه أغنية "لولاكي"، من ألحان الفنان حميد الشاعري، التي طرحت في ثمانينيات القرن الماضي، ثم اختفى بعدها فترة طويلة.