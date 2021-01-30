ما قالته يسرا بعد شفائها من كورونا

المصدر: وكالات

بعد سلبية فحص كورونا التي أجرتها قبل أيام، لا تزال الفنانة المصرية يسرا تخضع للعلاج لحين استرداد عافيتها بشكلٍ كامل.

قالت النجمة المصرية إنها لن تستقبل الزيارات من الزملاء والأصدقاء في الوقت الحالي، حتى تتعافى بالكامل من آثار مرض فيروس كورونا.

وبحسب صحيفة "الوطن" المصرية، كشف مصدر مقرب من يسرا أن الحالة الصحية لها "تتحسن"، فيما تستعد الآن لمتابعة عملها واستئناف تصوير مسلسل "حرب أهلية" اعتباراً من الأسبوع المقبل.

وأوضح المصدر أن يسرا لا تزال تعاني من بعض الآلام، لكنها بشكل عام تماثلت للشفاء، وتقضي فترة النقاهة حالياً.

واصيبت يسرا في 25 ديسمبر الماضي، بفيروس كورونا وخضعت للعزل المنزلي بإشراف الأطباء.

وطمأنت يسرا حينها متابعيها باستقرار حالتها الصحية، وشكرت كل من توجه لها بالسؤال عن صحتها.